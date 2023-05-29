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Коммерсантъ FM
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На консульство РФ на Аландских островах снова попытались напасть

Российское консульство в городе Мариехамне на Аландских островах, автономии в составе Финляндии, снова подверглось нападению, один человек задержан, сообщил местный начальник полиции Йохан Павли финскому изданию Ilta-Sanomat. Об акте вандализма у здания консульства РФ в Мариехамне 3 мая сообщал МИД России.

Фото: Консульство РФ на Аландских островах

Фото: Консульство РФ на Аландских островах

По словам господина Павли, инцидент произошел вечером 27 мая. Он сообщил, что «деструктивные действия и беспорядки» совершили болельщики футбольного клуба ХИК из Хельсинки, которые приехали на матч с местной командой «Мариехамн». Начальник полиции подчеркнул, что протестующие не нанесли никакого ущерба зданию консульства.

Как уточнил господин Павли, у здания протестовали в общей сложности семь человек. Большинство из них через некоторое время ушли, один человек задержан.

3 мая представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в ночь с 30 апреля на 1 мая группой лиц на территорию российского загранучреждения в Мариехамне были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы, зданию консульства нанесен материальный ущерб. МИД РФ направил в МИД Финляндии ноту с требованием привлечь виновных к ответственности и обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства.

По словам господина Павли, за беспорядки у загранучреждения в начале мая также были ответственны приезжие болельщики — на этот раз футбольного клуба КуПС. В прошлом году акт вандализма у здания консульства совершил фанат футбольного клуба «Лахти»: он помочился на забор диппредставительства, сообщил начальник полиции. Он заявил, что это происходит, потому что консульство находится на пути от местного стадиона к порту, куда направляются подвыпившие болельщики после матча.

Эрдни Кагалтынов

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