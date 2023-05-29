В ярославском ДТП с 7 машинами скончалась женщина

В Ярославской области в отношении водителя, который стал участником ДТП с 7 автомобилями, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В результате аварии погибла 72-летняя пассажирка одного из автомобилей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что днем 28 мая на трассе М-8 в Ростовском районе столкнулись грузовики Foton, Iveco, микроавтобус Ford Transit, а также легковые автомобили Hyundai, «УАЗ», Mazda и Kia. Сегодня в УМВД сообщили, что автомобиль Foton столкнулся с впереди находившейся машиной Hyundai, после чего произошло последовательное столкновение остальных автомобилей.

В результате аварии погибла пассажирка Hyundai, водитель этого автомобиля был госпитализирован, водители Iveco и Kia нуждаются в амбулаторном лечении. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя Foton.

Алла Чижова