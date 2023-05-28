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В ярославском МЧС уточнили данные о ДТП с 7 машинами

Дорожно-транспортное происшествие с 7 машинами случилось в 13:54 дня 28 мая на федеральной трассе «М-8» в районе поворота на село Белогостицы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ярославской области.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Место происшествия

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Столкнулись автомашины «Фотон», «Форд Транзит», «Хендай», «УАЗ Патриот», «Мазда», «КИА» и «Ивеко». Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», в аварии пострадали 3 человека. На трассе образовалась значительная пробка.

Причины ДТП устанавливают в ГИБДД по Ярославской области. Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, автомобили тормозили и остановились на красный сигнал светофора. Однако, одна из машин торможение не начала и продолжала движение. Это и могло привести к аварии.

Андрей Иванов

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