Суд прекратил еще одно уголовное дело в отношении экс-главы «ВСМПО-Ависмы» Воеводина

Верхнесалдинский районный суд Свердловской области прекратил уголовное дело в отношении бывшего гендиректора «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина и экс-директора по правовым вопросам корпорации Артема Кисличенко, назначив им штрафы. Их обвиняли в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ), Артема Кисличенко также обвиняли в пособничестве (ч. 5 ст. 33). Решение суд по ходатайству защиты принял 25 мая, сообщили о нем 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Воеводин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Михаил Воеводин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Издание «Октагон» ранее сообщало, что Миаила Воеводина и Артема Кисличенко пытались привлечь к ответственности за нарушения при закупке концентрата титановой руды. По мнению следствия, в 2019 году подсудимые закупали товар по завышенной цене у сингапурской компании Minerals and Metals Group, хотя концентрат поставлял на предприятие прежний казахстанский партнер «ВСМПО-Ависма».

В результате этих действий компании был причинен ущерб в размере более чем 43,6 млн руб. «Судом установлено, что имущественный ущерб, указанный в обвинении, предприятию возмещен, каждым из подсудимых в адрес потерпевшего направлены письменные извинения, оказана благотворительная помощь образовательному учреждению в г. Верхней Салде»,— говорится в сообщении суда.

Он постановил прекратить уголовное дело в отношении подсудимых. «Назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, а именно: Воеводину М. В. в размере 90 тыс. руб., а Кисличенко А. В.— 70 тыс. руб.»,— сообщает суд. Решение в законную силу еще не вступило.

В 2021 году Верхнесалдинский городской суд прекратил уголовное дело в отношении Михаила Воеводина по обвинению в злоупотреблении полномочиями за совершение невыгодных сделок по продаже титановой стружки.

Мария Федотова