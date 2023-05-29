Опубликована программа кинопоказов в парках Нижнего Новгорода на июнь

Кинотеатры под открытым небом откроются в парках Нижнего Новгорода со 2 июня. Расписание на первый летний месяц опубликовано на странице Дирекции парков и скверов «ВКонтакте», все сеансы будут начинаться в 20:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В парке Станкозавода в Ленинском районе:

2 июня «Мия и я: легенда Сентопии»;

8 июня «Айболит-66»;

16 июня «Будьте моим мужем»;

28 июня «Вас ожидает гражданка Никанорова».

В парке «Дубки» в Ленинском районе:

7 июня «Коты Эрмитажа»;

15 июня «Коати. Легенда джунглей»;

23 июня «Грозный папа».

В «Светлоярском» парке в Сормовском районе:

9 июня «Команда мечты»;

22 июня «Балерина»;

30 июня «Неисправимый лгун».

В парке Свердлова в Нижегородском районе:

14 июня «Тот самый Мюнхгаузен»;

21 июня «Дорогой мальчик»;

29 июня «Волшебники».

Расписание на июль и август появится позже. В программе возможны изменения из-за погоды.

В 2022 году открытые кинотеатры Нижнего Новгорода провели 41 показ, их посетили 12,3 тыс. жителей.