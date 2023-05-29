Опубликована программа кинопоказов в парках Нижнего Новгорода на июнь

Кинотеатры под открытым небом откроются в парках Нижнего Новгорода со 2 июня. Расписание на первый летний месяц опубликовано на странице Дирекции парков и скверов «ВКонтакте», все сеансы будут начинаться в 20:00.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В парке Станкозавода в Ленинском районе:
- 2 июня «Мия и я: легенда Сентопии»;
- 8 июня «Айболит-66»;
- 16 июня «Будьте моим мужем»;
- 28 июня «Вас ожидает гражданка Никанорова».
В парке «Дубки» в Ленинском районе:
- 7 июня «Коты Эрмитажа»;
- 15 июня «Коати. Легенда джунглей»;
- 23 июня «Грозный папа».
В «Светлоярском» парке в Сормовском районе:
- 9 июня «Команда мечты»;
- 22 июня «Балерина»;
- 30 июня «Неисправимый лгун».
В парке Свердлова в Нижегородском районе:
- 14 июня «Тот самый Мюнхгаузен»;
- 21 июня «Дорогой мальчик»;
- 29 июня «Волшебники».
Расписание на июль и август появится позже. В программе возможны изменения из-за погоды.
В 2022 году открытые кинотеатры Нижнего Новгорода провели 41 показ, их посетили 12,3 тыс. жителей.