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Кинотеатры под открытым небом начнут работать в Нижнем Новгороде со 2 июня

В Нижнем Новгороде со 2 июня стартует сезонный проект «Кинотеатр под открытым небом». По словам главы города Юрия Шалабаева, первый кинопоказ пройдет в летнем кинотеатре в парке «Станкозавода».

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Также в течение лета открытые кинотеатры будут работать в парках «Светлоярский», «Дубки», в детском парке им. Я.М. Свердлова, на территории второго паркового озера и на Щёлоковском хуторе. С расписанием фильмов можно познакомиться на сайте муниципальной «Дирекции парков и скверов».

В 2022 году в открытых кинотеатрах в Нижнем Новгороде прошел 41 кинопоказ, их посетили 12,3 тыс. человек.

Андрей Репин

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