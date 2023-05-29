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Коммерсантъ FM
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Миллиарды сбились со счета

Какая сумма выведенных инвесторами средств наиболее реалистична

Экономисты разошлись в оценках того, сколько денег из России вывели иностранные инвесторы. В частности, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что речь идет о $36 млрд. Такой расчет он сделал на основе обзора финансовой стабильности Центробанка. Согласно статистике, с марта 2022-го по март 2023-го зарубежные компании провели 200 сделок по продаже активов в России. При этом 20% из них касались структур, стоимость которых превышает $100 млн.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Максим Осадчий рассказал “Ъ FM”, как именно он оценивал размер выведенных средств: «На рынке складывалась удивительная ситуация, когда в условиях положительного сальдо внешней торговли, то есть когда большой приток нефтедолларов, а импорт резко сократился, доллар не слабел. Один из основных процессов, который мог препятствовать падению американской валюты, — отток капитала. Один из примеров: совсем недавно, когда рубль довольно сильно повалился, Shell, выходя из "Сахалина", выводил $1,5 млрд.

Начальник аналитического управления банка БКФ считает, что за год иностранные инвесторы вывели из России $36 млрд

Что касается расчета суммы в $36 млрд, в обзоре финансовой стабильности ЦБ было сказано, что с марта 2022 года по март 2023 года было совершено около 200 таких сделок. При этом 20% из них связаны с продажей нерезидентами крупных активов, свыше $100 млн.

А теперь достаточно использовать известное распределение Парето, которое применительно к активам компаний говорит о том, что у 20% самых больших из них сосредоточено 80% активов. Там простая формула позволяет легко рассчитать, что это соответствует приблизительно $36 млрд совокупных активов, выведенных за рубеж иностранными инвесторами».

Однако опрошенные “Ъ FM” аналитики скептически отнеслись к таким оценкам, называя их завышенными примерно вдвое. Многое зависит от того, учитываются в анализе средства только от продажи или отток капитала, связанный со сделками, отмечает экономист Bloomberg Economics Александр Исаков:

«У нас есть собственные оценки. Мы оценивали все сделки прошлого года в $15-20 млрд, агентство AK&M — в $16 млрд.

Предположение о том, что объем этого оттока капитала за первые шесть месяцев удвоился и был в два раза больше, чем все сделки прошлого года, мне кажется неправдоподобно большим по двум причинам.

Во-первых, Минфин ввел более жесткое регулирование по одобрению таких сделок, требует гораздо большего дисконта, чем сначала. Во-вторых, курс гораздо слабее. Это значит, что даже при сохранении прежнего потока самих сделок более слабый курс и большие дисконты говорят о том, что удвоение объема, то есть еще $16 млрд за первые пять-шесть месяцев — нереалистично много. Скорее всего, было меньше. Оценка в $20 млрд с небольшим кажется более правдоподобной».

Согласно информации Центробанка, в масштабах экономики доля продажи российских «дочек» невелика. Только пять из 200 сделок предполагали фактические выплаты резидентам свыше $400 млн.

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Александр Рассохин

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