На разработку хребта Кыркты-Тау не нашлось желающих

Вице-премьер Башкирии Азамат Абдрахманов сообщил на странице в «Вконтакте», что «разработки хребта Кыркты-Тау в Абзелиловском районе не будет». Ссылаясь на результаты аукциона департамента по недропользованию по ПФО по отбору подрядчика на право пользования недрами на участке недр Южно-Ниязгуловской площади, господин Абдрахманов сообщил, что торги не состоялись из-за отсутствия заявок. «В принципе, это ожидаемый результат, так как, по мнению экспертов, в республике преобладают бедные, некондиционные руды, а разработка возможных глубокопогруженных месторождений экономически нецелесообразна»,— отметил он.

Ранее, как сообщал «Ъ-Уфа», в республике прошли народные сходы против разработки недропользователями природных территорий.

Олег Вахитов

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