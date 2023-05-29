CвЖД открыла для лесопромышленников контейнерную площадку в Серове, первые грузы отправили в Китай

Свердловская железная дорога (СвЖД) открыла площадку для обработки контейнерных грузов на станции Серов. Как сообщили в пресс-службе СвЖД, ее создание обусловлено потребностью лесопромышленников в организации отправки продукции, в том числе на экспорт. В перспективе планируется отправлять до шести контейнерных поездов в месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контейнеры для перевозки товаров.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Контейнеры для перевозки товаров.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее для отправки грузов приходилось использовать терминалы в Екатеринбурге и Советском, расстояние до каждого из которых составляет около 400 км. «Теперь промышленные предприятия могут отгружать продукцию в контейнерах непосредственно на севере Свердловской области, это поможет им снизить транспортные издержки и оптимизировать логистику»,— говорится в сообщении.

Обновленная инфраструктура сможет обслуживать предприятия из Североуральска, Карпинска, поселков Лобва, Филькино, Красноярка и Восточный. Первый поезд с грузового терминала станции Серов отправился 28 мая. В его составе находятся 70 крупнотоннажных контейнеров с пиломатериалами, которые будут доставлены в Китай.

Свердловская железная дорога работает на территории Свердловской и Тюменской областей, ХМАО, ЯНАО и Пермского края. Напомним, на СвЖД с начала года кратно выросли контейнерные перевозки удобрений (рост в 48 раз), автомобилей (рост в 18 раз) и черных металлов (рост в 1,3 раза).

Диана Сунагатуллина

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