ЖК «Флора» – финалист федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости»

Объявлены финалисты престижной федеральной премии «Рекорды рынка недвижимости 2023» по итогам голосования авторитетного жюри. В шорт-лист в номинации «Семейный объект №1» вошел жилой комплекс «Флора» от федерального девелопера «Неометрия»

ЖК «Флора» находится в экологически чистом микрорайоне Кудепста города Сочи и является частью комплексного развития этой территории. Он окружен тисо-самшитовой рощей, включенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а также знаменитым Сочинским национальным парком, где произрастают редкие виды растений и деревьев, в том числе уникальные пробковые дубы.

«Флора» включает в себя семь 12-этажных домов комфорт-класса с эргономичными планировками, просторными и привлекательными входными группами, а также подземным паркингом. Комплекс имеет огороженную территорию, гарантирующую безопасность и комфорт, а современная набережная реки Кудепста создает идеальные условия для занятий спортом, прогулок и приятного семейного отдыха.

Жители «Флоры» смогут пользоваться всеми преимуществами, которые дает отдых в главном курортном городе страны – Сочи. Прекрасный вид из окна, близость к пляжам, возможность быстро добраться до горных достопримечательностей. Все это формирует уникальное предложение для покупателей жилья.

«Выход в финал — это важное профессиональное достижение для любого объекта и компании. В этом году на соискание премии было подано более 300 заявок, и конкуренция была высокой», – отметили в оргкомитете.

«ЖК «Флора» стал одним из трех финалистов в номинации «Семейный объект №1» премии «Рекорды рынка недвижимости 2023». Это результат успешной работы всей команды по созданию качественного жилья и максимально комфортных условий для жизни в наших объектах недвижимости», – подчеркнула коммерческий директор федерального девелопера «Неометрия» Ольга Нарт.

Отраслевая премия «Рекорды рынка недвижимости» учреждена 22 апреля 2010 года. Это одна из самых крупных и престижных премий в сфере недвижимости, ежегодно собирающая рекордное количество номинантов, объектов и гостей.

Победители премии будут определены 7 июня в Triumph Event Hall в Москве по итогам голосования 500 топ-менеджеров рынка недвижимости.

Справка о компании: Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ

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