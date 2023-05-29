Путин создал президиум коллегии Военно-промышленной комиссии России

Президент России Владимир Путин постановил образовать президиум коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) РФ. Как сказано в указе главы государства, решение принято для совершенствования деятельности ВПК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Как сказано в документе, на президиум возложены «полномочия по принятию оперативных решений, направленных на обеспечение реализации задач и функций, отнесенных к ведению коллегии Военно-промышленной комиссии РФ».

Указ включил в состав комиссии, в частности, заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева, полномочных представителей президента РФ всех восьми федеральных округов, а также начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линец.

Первым заместителем председателя коллегии ВПК назначен генерал-полковник Василий Тонкошкуров, а председателем научно-технического совета ВПК — профессор Академии военных наук Андрей Тюлин.

В состав коллегии комиссии также включен руководитель научно-технической службы ФСБ Михаил Михайлов. В то же время из состава коллегии ВПК исключен бывший глава научно-технической службы ФСБ Эдуард Черновольцев.

Военно-промышленная комиссия РФ образована в 1999 году в целях организации госполитики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны России, безопасности государства и правоохранительной деятельности. Председатель ВПК — Владимир Путин.

В марте правительство поручило создать рабочую группу при коллегии ВПК, которая будет разрешать споры о цене продукции, поставляемой в рамках гособоронзаказа.

Эрдни Кагалтынов