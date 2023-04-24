Госжилинспекцию Липецкой области временно возглавил Андрей Еремин

Исполняющий обязанности руководителя государственной жилищной инспекции Липецкой области Юрий Букреев покинул свой пост. Соответствующее распоряжение уже подписано по соглашению сторон, сообщили в правительстве региона.

Там напомнили, что профессиональный юрист Юрий Букреев (с 2011 года занимался контролем за соблюдением ценообразования на товары и лицензионных требований в управлении потребительского рынка и ценовой политики области, дослужился до поста начальника ведомства, а в 2021 году возглавил администрацию Тербунского района) в должности и.о. руководителя госжилинспекции отработал последние полтора года.

«Под его руководством ведомство провело процедуру перелицензирования управляющих компаний»,- подчеркнули в облправительстве.

Исполнять обязанности руководителя госжилинспекции будет Андрей Еремин, который до этого был заместителем руководителя ведомства.

Владимир Зоркий