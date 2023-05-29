Новым главой центра «Вектор» стал один из разработчиков тест-систем на Covid-19 Агафонов

Один из разработчиков методов диагностики COVID-19 Александр Агафонов назначен временно исполняющим обязанности гендиректора государственного научного центра (ГНЦ) вирусологии «Вектор». Ранее пост главы «Вектора» на протяжении семи лет занимал Ринат Максютов, но 16 мая он был освобожден от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Назначение господина Агафонова врио гендиректора центра «Вектора» подтвердили ТАСС в пресс-службе ГНЦ. На сайте центра произошедшие кадровые изменения пока не отражены.

До назначения на пост главы ГНЦ Александр Агафонов работал заместителем гендиректора «Вектора» и курировал научную работу.

Об увольнении Рината Максютова с должности руководителя «Вектора» стало известно 17 мая. За день до этого глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала соответствующий приказ. В качестве основания для увольнения ученого в приказе указаны «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов» и «утрата доверия»

ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) основан в 1974 году и находится в наукограде Кольцово под Новосибирском. Центр — один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. В «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. В «Векторе» велась разработка вакцины против новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», лихорадки Эбола, тест-системы для диагностики ВИЧ.

Александр Кислов