«Спорт АЭС-2023»

В этом году соревнования проходят в четырех городах присутствия атомной отрасли. В Нововоронеже, Десногорске, Балаково и Удомле были представлены 11 команд предприятий Электроэнергетического дивизиона Госкорпорации «Росатом».

Фото: Евгения Шашова, пресс-служба НВ АЭС

В Нововоронеж съехались около 100 спортсменов, чтобы на беговых дорожках стадиона «Старт» с 23 по 25 мая определить самых быстрых атомщиков. Программа соревнований по легкой атлетике в трех возрастных категориях состояла из шести видов. Впервые конкуренцию представителям атомных станций России и центрального аппарата Концерна составили легкоатлеты АО «Атомэнергоремонт».

Спортсмены Нововоронежской АЭС завоевали 16 наград, а в общем зачете остановились в шаге от пьедестала почета. В командном первенстве тройку призеров составили: 1. Ленинградская АЭС - 270 очков; 2. Смоленская АЭС - 258; 3. Белоярская АЭС - 244. Далее места распределились так: 4. Нововоронежская АЭС - 236; 5. Калининская АЭС - 213; 6. Курская АЭС - 213; 7. Кольская АЭС - 165; 8. Ростовская АЭС - 149; 9. Атомэнергоремонт - 116; 10. Балаковская АЭС - 80; 11. Центральный аппарат - 40.

«Социальная политика Госкорпорации «Росатом» предусматривает поддержку занятий спортом, пропаганду здорового образа жизни. Для этого на регулярной основе организованы тренировки по различным видам спорта. Заботясь о физическом и моральном состоянии наших работников, мы повышаем эффективность производства и делаем весомый вклад в процветание нашей страны. Хочу поблагодарить участников Спартакиады за самоотдачу и проявленные бойцовские качества. На наших соревнованиях есть победители, которым честь и хвала, и в то же время нет проигравших. Поскольку все участники повысили свое мастерство и зарядились позитивными эмоциями», - отметил директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

В составе легкоатлетической сборной Нововоронежской АЭС выступали 10 спортсменов: Виктория Сластикова (4 медали, конструкторско-технологический отдел), Светлана Воронина (3), Елизавета Буденкова (2), Наталья Клёстер (3, все - служба безопасности), Роман Вервекин (2, турбинный цех № 5), Артем Байоринас (2, реакторный цех № 5), Алексей Белков (химцех), Павел Огнерубов, Алексей Федоров (оба - реакторный цех № 6) и Ольга Хлебникова (цех централизованного ремонта).

Напомним, что в Десногорске (Смоленская АЭС) этой весной были организованы баталии Спартакиады по бадминтону и пляжному волейболу. В Балаково (Балаковская АЭС) собрались мастера по гиревому спорту и настольному теннису. В Удомле (Калининская АЭС) соревнования по мини-футболу, баскетболу «3х3» и плавании пройдут с 29 мая по 2 июня.

Спартакиада «Спорт АЭС-2023» является региональным этапом ХIV Летней Спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада–2023». «Атомиада» регулярно проходит среди организаций Госкорпорации «Росатом», способствуя сплочению профессиональных коллективов и приобщению сотрудников атомной отрасли к здоровому образу жизни. Ежегодно в соревнованиях принимают участие более 50 тысяч участников по 11 летним и 5 зимним видам спорта. По итогам выступлений формируется сборная «Росатома» на корпоративные и международные соревнования.

Фото: Ольга Мартынова, пресс-служба НВ АЭС

Правительство РФ, региональные власти и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию массового спорта, популяризации здорового образа жизни. С этой целью закупается корпоративная форма, организуется участие в соревнованиях, уделяется внимание планомерному развитию доступной спортивной инфраструктуры. Нововоронежская АЭС принимает активное участие в этой работе. Благодаря соглашению между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области о выделении дополнительных налоговых отчислений, в Нововоронеже реконструирован стадион «Старт», построена Ледовая арена «Остальная» и многофункциональный спорткомплекс «Атом Арена».