Совет директоров «Южуралзолота» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Наблюдательный совет АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Пласт) рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2022 год. Информация об этом опубликована на портале Центра раскрытия корпоративной информации.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по итогам 2022 года чистый убыток ЮГК вырос почти в два раза по сравнению с 2021-м, и достиг 16,3 млрд руб. Выручка в прошлом году увеличилась на 1 млрд руб., до 29,9 млрд. Остаток нераспределенной прибыли составил 1,8 млрд руб.

АО «Южуралзолото группа компаний» добывает золото на территории Пластовского, Верхнеуральского и Еткульского районов Челябинской области. Компанией владеет депутат законодательного собрания региона Константин Струков.

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