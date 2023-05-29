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В Ревде горят четыре частных жилых дома, есть пострадавший

На улице Ильича в Ревде горят четыре частных жилых дома и надворные постройки, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области. В результате пожара пострадал один человек — его госпитализировали в больницу.

Спасателям удалось локализовать возгорание на площади 350 кв. м. В тушении участвуют 22 пожарных и восемь единиц техники.

Ранее сообщалось, что в одном из сел Новоуральского городского округа при пожаре погибли четыре человека. В СКР сообщили о возбуждении уголовного дела. Площадь пожара составила 300 кв. м. От огня также частично пострадал соседний дом.

Диана Сунагатуллина

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