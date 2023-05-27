В Свердловской области при пожаре погибли четыре человека

В одном из сел Новоуральского городского округа при пожаре погибли четыре человека. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили о возбуждении уголовного дела. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых уточнили, что погибли трое мужчин и одна женщина. Более подробные обстоятельства не разглашаются в интересах следствия.

Сейчас проводится ряд судебных экспертиз. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, а также причины и условия, способствовавшие произошедшему. На месте пожара в том числе работали сотрудники отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СКР.

Мэр Новоуральска Вячеслав Тюменцев ранее сообщал, что погибшими оказались 50-летняя женщина, а также 49-летний, 41-летний и 33-летний мужчины. Площадь пожара составила 300 кв. м. От огня также частично пострадал соседний дом, где проживали двое взрослых. Власти временно дали им комнату в другом доме.

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