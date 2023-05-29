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Достижения ММК в экологической сфере отмечены на Невском экологическом конгрессе

В Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая прошел юбилейный X Невский международный экологический конгресс, в работе которого от ММК приняли участие заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Владимир Руга, директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Олег Парфилов и начальник лаборатории охраны окружающей среды Андрей Черяпкин.

Открывая пленарное заседание конгресса, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мероприятие, организаторами которого являются Правительство России, Совет Федерации, Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, объединяет единомышленников из разных стран, которые ставят перед собой общую цель – сберечь окружающий нас мир во всём его многообразии и передать в сохранности планету будущим поколениям. Член Совета Федерации Олег Цепкин в своем выступлении отметил, что в рамках федерального проекта «Чистый воздух» в Магнитогорске при активнейшем участии ММК успешно реализуется комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а инвестиции компании в сокращение выбросов в атмосферу в 2022 году составили 19,5 млрд рублей, 18,7 млрд из которых – затраты на капитальное строительство.

В числе ключевых направлений экологических инвестиций Магнитки – строительство новых природоохранных объектов при реконструкции и модернизации производства; проекты по снижению выбросов в атмосферу и водные объекты; инициативы по утилизации отходов и рекультивации земель. Крупнейший проект ММК в настоящее время – реконструкция коксохимического производства и строительство новой коксовой батареи №12 производительностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год. Её запуск с последующим выводом устаревших мощностей обеспечит сокращение валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. тонн в год и выбросов СО2 на 2,2 млн тонн в год.

Особое внимание на конгрессе было уделено экологической реабилитации водных объектов. По поручению Президента России Владимира Путина с 2025 года будет запущен единый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов. В этом направлении ММК ещё в 2016-2018 гг. реализовал проект «Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя» общей стоимостью более 600 млн рублей, который обеспечил максимальную изоляцию Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод комбината, а для развития биологического разнообразия компания ведёт зарыбление водного объекта ценными породами рыб.

Кроме того, ММК уже 5 июня присоединится к федеральной акции «Марафон рек», которая была запущена в России в мае 2023 года в поддержку национального проекта «Экология» и целью которой является уборка водных объектов и прибрежной территории от мусора: во Всемирный день окружающей среды пройдет очистка от мусора разделительной дамбы Магнитогорского водохранилища.

В этом году в Невском международном экологическом конгрессе приняли участие около 1500 экспертов из более чем 50 стран. Ключевыми участниками выступили представители российского и иностранного научного сообщества и экологических организаций, а также специалисты из более чем 150 компаний. Конгресс стал площадкой для обсуждения тем, связанных с оздоровлением экологической ситуации на планете, развития международного диалога и обмена опытом между всеми сторонами.

ПАО «ММК»

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