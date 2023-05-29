Суд прекратил производство по иску уральского банка Виталия Кочеткова к ВТБ в Германии

Арбитражный суд Свердловской области прекратил производство по исковому заявлению коммерческого банка Уралфинанс бизнесмена Виталия Кочеткова к ВТБ Банку (Европа), зарегистрированному в Германии. Такое решение суд вынес сегодня, 29 мая. Напомним, уральский банк потребовал вернуть обеспечительный платеж по расторгнутому договору в размере 32 млн руб.

В 2015 году между ответчиком и истцом был заключен договор на оказание спонсорской поддержки. Согласно этому договору, ВТБ Банк (Европа) предоставлял спонсору (Уралфинансу) страховое обеспечение на непрерывной основе. Но в октябре прошлого года договор был расторгнут. Как было указано в исковом заявлении, европейский банк был обязан, начиная с конца октября прошлого года, перечислить в пользу уральского банка 32,2 млн руб., но этого сделано не было. В переписке менеджер европейского банка указывала, что пока у банка нет возможности переводить средства в рублях, объясняя это тем, что «НОСТРО счет в рублях у нас в ВТБМ (санкционный банк)».

Как объяснил «Ъ-Урал» заместитель председателя правления банка Уралфинанс Максим Шведов, банк сам заявил о прекращении судебного разбирательства, так как ответчик в полном объеме исполнил свои обязательства. Он объяснил, что гарантийный депозит, о котором идет речь, обеспечивал обязательства уральского банка при расчетах по картам Visa.

«После того, как банк получил исковое заявление они нашли вариант возврата средств. Пояснили, что не могли предоставить деньги напрямую, но могут в зачет требований предоставить в соразмерной сумме ценные бумаги, которые есть в российском депозитарии. Мы заключили соглашение и получили в обмен на наше требование по депозиту в соответствующем объеме ценные бумаги»,— рассказал «Ъ-Урал» господин Шведов.

Подробнее о деле — в материале «Ъ-Урал» «Издалека долга».

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