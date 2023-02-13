Издалека долга

Коммерческий банк Уралфинанс бизнесмена Виталия Кочеткова подал исковое заявление к ВТБ Банку (Европа), зарегистрированному в Германии. Как указано в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, уральский банк пытается взыскать более 32 млн руб. Согласно исковому заявлению, Уралфинанс потребовал возврата обеспечительного платежа по расторгнутому договору, и европейский банк согласился вернуть эти средства, но не смог из-за введенных санкций. По мнению адвокатов, даже если уральский банк выиграет суд, перспективы исполнения требований за рубежом в нынешних экономических условиях туманны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Из-за санкций более 32 млн руб. банка Уралфинанс зависли в Европе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Из-за санкций более 32 млн руб. банка Уралфинанс зависли в Европе

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уралфинанс подал исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области 10 февраля. В качестве ответчика выступает ВТБ Банк (Европа), зарегистрированный во Франкфурте-на-Майне (Германия). Как указано в исковом заявлении (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал»), уральский банк выступил с требованием о возврате обеспечительного платежа по расторгнутому договору в размере 32 млн руб.

По данным сервиса Kartoteka.ru, коммерческий банк Уралфинанс был зарегистрирован в 1991 году в Екатеринбурге. Председателем правления является Константин Лазарев, а бенефициарами Виталий Кочетков (70,9%) и Наталья Голикова (29%). Согласно рейтингу Банки.ру, в прошлом году Уралфинанс занимал 254-е место в финансовом рейтинге российских банков. Бизнесмен Виталий Кочетков является бенефициаром компании сотового оператора «Мотив».

Как указано в документе, еще в 2015 году между ответчиком и истцом был заключен договор на оказание спонсорской поддержки. Согласно этому договору, ВТБ Банк (Европа) предоставляет спонсору (Уралфинансу) страховое обеспечение на непрерывной основе. «Под страховым обеспечением, согласно определениям договора, понимается безотзывная платежная гарантия Гаранта в евро/долларах США/валюте Российской Федерации, выданная в пользу спонсора. Гарантом по данному разделу договора является VTB Bank (Europe) SE или иной зарубежный банк Группы ВТБ»,— указано в документе. Кроме соглашения о выдаче гарантии между банками был заключен генеральный договор о залоге. Уралфинансу был открыт залоговый счет в рублях. По состоянию на май 2022 года, баланс счета составлял 32,3 млн руб.

В октябре прошлого года договор о спонсорской поддержке был расторгнут. Уралфинанс отправил по системе СВИФТ в европейский банк письмо с просьбой уменьшить размер гарантии до 200 тыс. руб. и перевести чуть больше 32 млн руб. Европейский банк отказался от страхового обеспечения 32,2 млн руб., с сохранением суммы гарантии на 100 тыс. руб. Таким образом, европейски банк был обязан, начиная с конца октября прошлого года, перечислить в пользу уральского банка 32,2 млн руб., но этого сделано не было. В переписке менеджер европейского банка указывала, что пока у банка нет возможности переводить средства в рублях, объясняя это тем, что «НОСТРО счет в рублях у нас в ВТБМ (санкционный банк)».

Поскольку VTB Bank (Europe) SE попал под санкции, то 28 февраля надзорный орган Германии — управление финансового надзора BAFIN — «немедленно запретил» осуществлять платежи или переводить активы в пользу российского кредитного учреждения. Из этого следует, что Уралфинанс не может получить возврат средств «исключительно по причине введенных санкций», говорится в исковом заявлении.

Таким образом, уральский банк попросил взыскать с европейского банка 32,2 млн руб., а также расходы по госпошлине — 184,4 тыс. руб.

Руководитель екатеринбургского офиса юрфирмы Арбитраж.ру Артем Комсюков считает, что шансы на удовлетворение данного иска высокие, поскольку ответчик не возвратил КБ «Уралфинанс» его денежные средства, а законных оснований для удержания не имеется.

По мнению руководителя практики «Правовое сопровождение ВЭД» коллегии адвокатов «Регионсервис» Марии Любимовой, несмотря на формальный предмет иска — спор о возврате обеспечительного платежа по договору, его основной проблематикой является невозможность исполнения обязательства в связи экономическими санкциями.

«Кроме того, ссылаясь на ст. 248.1 АПК, истец просит рассмотреть настоящее дело Арбитражный суд Свердловской области в рамках исключительной компетенции арбитражных судов РФ, а не согласованный сторонами арбитраж — Международный арбитражный центр австрийской экономической палаты в Вене. В связи с весьма разнообразной практикой применения российскими судами ст. 248.1 АПК РФ, сложно говорить о конкретных перспективах рассмотрения спора, однако хочется отметить одно: в случае вынесения решения в пользу российской стороны, перспективы его исполнения за рубежом видятся весьма туманными»,— рассказала «Ъ-Урал» Мария Любимова, добавив, что подобный спор имеет смысл, если он нужен для того, чтобы «не догнать, но хотя бы согреться».

Мария Игнатова