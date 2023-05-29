Комитет Госдумы одобрил ужесточение уголовного наказания для коллекторов

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об ужесточении ответственности для коллекторов за незаконные действия, сообщил «Интерфакс». Согласно документу, их смогут привлекать к уголовной ответственности на срок до десяти лет за насилие при попытках взыскать долги.

Согласно поправкам, за угрозы насилием, повреждение собственности или угрозу распространения заведомо ложной информации о должнике или его близких коллекторам будет грозить наказание в виде штрафа от 300 до 500 тыс. руб. или лишения свободы на срок до пяти лет.

За те же деяния в составе группы лиц по предварительному сговору с применением неопасного для жизни или здоровья насилия предполагается наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет и штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн руб.

За те же деяния в составе организованной группы с применением опасного для жизни или здоровья насилия предполагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от 1 млн до 5 млн руб.

В середине мая «Известия» сообщали, что правительственная комиссия одобрила законопроект Минюста, который поручит судебным приставам защиту россиян от звонков коллекторов.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «ФССП прислушается к звонкам».

Олеся Павленко