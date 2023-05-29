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Энтони Блинкен покоряет Север

Скандинавское турне госсекретаря США собирает союзников перед саммитом НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен совершает турне по Северной Европе, которое включает визиты в Швецию, Норвегию и Финляндию. В ходе поездки глава американской дипломатии примет участие в двух совещаниях — заседании Совета США—ЕС по торговле и технологиям и встрече глав МИД стран НАТО. Цель турне — углубление трансатлантического сотрудничества, в рамках которого будут обсуждаться новые санкции против России и предприниматься попытки возобновить переговоры о членстве Швеции в НАТО после выборов в Турции. В итоговом обращении в Хельсинки Энтони Блинкен объявит о дальнейших планах по поддержке Украины перед июльским саммитом НАТО в Вильнюсе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kevin Mohatt/File Photo, Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Фото: Kevin Mohatt/File Photo, Reuters

Стартовавшее в понедельник пятидневное турне госсекретаря США Энтони Блинкена по Северной Европе станет первым после саммита G7 в Хиросиме контактом высокопоставленного представителя администрации США с западными союзниками, в ходе которого будут внесены новые акценты в отношениях США как с ЕС, так и со странами НАТО.

«Госсекретарь Блинкен посетит Швецию, Норвегию и Финляндию с 29 мая по 2 июня с целью углубления трансатлантического сотрудничества по важнейшим приоритетам национальной безопасности и экономики»,— сообщил накануне поездки глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

Первый пункт поездки — шведский город Лулео, куда госсекретарь отправился вместе с министром торговли Джиной Раймондо и торговым представителем Кэтрин Тай для участия в намеченном на вторник четвертом заседании Совета США—ЕС по торговле и технологиям.

Основными вопросами в повестке вторничной встречи объявлены новые санкции в отношении России, а также расширение торгового и технологического сотрудничества между США и европейскими союзниками.

«На заседании Совета по торговле и технологиям мы ожидаем дальнейшего прогресса в нескольких ключевых сферах, в том числе — привлечения России к ответственности и поддержки Украины посредством работы над экспортным контролем и борьбы с ненадлежащим использованием технологий»,— заявила старший советник Бюро по киберпространству и цифровой политике Госдепартамента США Рут Берри. По ее словам, «сотрудничество по технологическим вопросам остается высшим приоритетом» Вашингтона. Впрочем, о каких новых рестриктивных мерах против Москвы может идти речь, в американском дипломатическом ведомстве не уточнили.

В Лулео, где находится база шведских ВВС, также пройдут двухсторонние встречи Энтони Блинкена с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном и главой Министерства иностранных дел Тобиасом Билльстрёмом. Это позволит госсекретарю США в ходе визита в Швецию решать двойную задачу — договариваться с союзниками о развитии технологического сотрудничества, которое позволит более эффективно сдерживать Россию, и обсуждать дальнейшие шаги по укреплению северного фланга НАТО в преддверии саммита альянса, намеченного на 11–12 июля в Вильнюсе.

После вступления в альянс Финляндии и нерешенного вопроса о приеме Швеции, заявку которой пока не одобрили Турция и Венгрия, администрация США рассчитывает сдвинуть вопрос о членстве Стокгольма с мертвой точки.

Демонстрацией решимости форсировать укрепление северного фланга НАТО стали стартовавшие 29 мая крупнейшие в истории ежегодные учения Arctic Challenge 2023, в которых принимают участие около 3 тыс. военнослужащих и 150 летательных аппаратов из 14 стран, включая Швецию, Норвегию и Финляндию. В этом году учения Arctic Challenge, которые продлятся до 9 июня, возглавляют финские ВВС. Миссии будут проводиться в северных регионах Швеции, Норвегии и Финляндии.

Весьма символично, что Лулео, который было решено сделать местом заседания Совета США—ЕС по торговле и технологиям, стал и одной из опорных баз Arctic Challenge 2023.

«Ближайшие недели будут невероятно важными»,— предупредил накануне встречи с Энтони Блинкеном глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём, сообщив, что правительство его страны не теряет надежды на вступление страны в НАТО уже этим летом. В связи с чем помимо переговоров с главой Госдепа Тобиас Билльстрём запланировал целый ряд встреч с партнерами по альянсу в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе. Цель встреч — оказать давление на Турцию и Венгрию, которые пока не ратифицировали шведскую заявку на присоединение к альянсу.

По сообщению шведских СМИ, решающий мозговой штурм состоится в ходе намеченной на 31 мая — 1 июня неформальной встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Осло, на которую господа Блинкен и Билльстрём отправятся вместе из Швеции.

Глава шведской дипломатии заявил, что в Осло приедет глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, с которым он сможет возобновить переговоры, чтобы попытаться договориться об одобрении Анкарой шведской заявки после победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах.

Что для России означает вступление Финляндии в НАТО

Как заявил глава МИД Швеции в понедельник телеканалу SWT, он уже связался с турецким коллегой и поздравил его с победой Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах. «Он ответил очень быстро и подтвердил, что мы можем обсудить вопрос о НАТО»,— сообщил Тобиас Билльстрём, по словам которого встреча с Мевлютом Чавушоглу пройдет в четверг.

Одним из первых свои поздравления президенту Эрдогану направил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я ожидаю продолжения нашей совместной работы и подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле»,— написал глава альянса в Twitter.

В свою очередь президент США Джо Байден в своем поздравлении турецкому лидеру выразил надежду на «дальнейшую работу в качестве союзников по НАТО над двусторонними вопросами и общими глобальными вызовами». Сам же Энтони Блинкен в отдельном послании назвал Турцию «ценным союзником и партнером НАТО».

В связи с этим дипломатические источники в Брюсселе и Вашингтоне отмечают, что НАТО постарается убедить Турцию объявить в Вильнюсе о согласии на прием в альянс Швеции.

По сообщению издания The Hill, госсекретарь Блинкен предпримет в Осло новые усилия, чтобы уговорить Анкару и Будапешт снять свои возражения против членства Швеции в НАТО. «Мы очень ждем, что и Турция, и Венгрия ратифицируют протоколы о вступлении Швеции очень скоро, до саммита в Вильнюсе»,— заявил представитель Госдепа США Дерек Хоган.

Кроме того, на неформальной встрече глав МИД стран НАТО будут обсуждаться последние детали подготовки к июльскому саммиту альянса, включая перспективы дальнейшей поддержки Украины. Находясь в Норвегии, госсекретарь Блинкен также проведет отдельные встречи с премьер-министром страны Йонасом Гаром Стёре и главой МИД Анникен Хюитфельдт.

Финальным аккордом турне Энтони Блинкена по Северной Европе станет его начинающийся 1 июня двухдневный визит в Хельсинки, в ходе которого он встретится с премьер-министром Финляндии Санной Марин и главой МИД страны Пеккой Хаависто. Тема переговоров — развитие отношений со страной—новобранцем НАТО, в отличие от Швеции сумевшей договориться с Анкарой и Будапештом о своем вступлении еще в прошлом году.

Финляндия официально стала членом НАТО в апреле.

Как сообщили в Госдепе США, в эту пятницу, которая станет последним днем турне Энтони Блинкена, он выступит с речью о «стратегическом провале» России и объявит о дальнейших планах по поддержке Украины перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Сергей Строкань

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