В Финляндии, Швеции и Норвегии стартовали крупнейшие в Европе учения ВВС

Крупные учения военно-воздушных сил Запада Arctic Challenge Exercise 23 (ACE) прошли на территории Финляндии, Швеции и Норвегии. В них примут участие 3 тыс. военных и 150 самолетов. Об этом сообщил финский портал Yle.

«Сегодня, в понедельник, в Рованиеми и Пирккале, а также в Лулео (Швеция) и норвежском Эрланде (Норвегия) начнутся международные учения Arctic Challenge Exercise 23 под руководством ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии»,— говорится в сообщении.

Финляндия, Швеция и Норвегия — принимающие страны. Участие в учениях также примут военные Дании, Нидерландов, Бельгии, Великобритании, Италии, Канады, Франции, Германии, Швейцарии, Чехии и США. Учения будут длиться две недели и закончатся 9 июня.

Учения Arctic Challenge Exercise организуют каждые два года, начиная с 2013-го, в рамках сотрудничества северных стран (Финляндии, Швеции и Норвегии). В этом году ими руководят ВВС Финляндии. В учениях примут участи 12 финских самолетов — многоцелевых истребителей F/A-18 Hornet.

Анастасия Ларина