Brabus представил самый мощный автомобиль в своей истории

Тюнинг-ателье Brabus представило Brabus 930 — самый мощный автомобиль в своей истории, созданный на базе гибридного лифтбека Mercedes-AMG GT 63 S E Performance.

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Силовая установка E Performance, которая включает в себя 639-сильный 4-литровый бензиновый турбомотор V8, 14-сильный стартер-генератор RSG, 9-ступенчатую автоматическую коробку передач, полный привод, а также установленные на задней оси 204-сильный электромотор, двухступенчатую трансмиссию и электронноуправляемый дифференциал повышенного трения, получила доработки. Мощность выросла до 930 л.с., что сделало новинку самым мощным проектом за все время существования Brabus.

Для электромобиля Brabus подготовил аэродинамический обвес из углепластика, фирменные разноразмерные колеса Monoblock Z Platinum Edition, а также заниженную на 20 мм за счет модуля Brabus SportXtra пневматическую подвеску. Также предложены спортивные аксессуары для интерьера и возможность замены отделки салона новой кожей и алькантарой с декоративными панелями из углепластика и алюминия.

Напомним, премьера Mercedes-AMG GT 63 S E Performance состоялась в сентябре 2021 года. Автомобиль стал самым мощным серийным Mercedes-Benz для дорог общего пользования в истории марки.

Максим Вершинин

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