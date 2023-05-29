Лавров прогнозирует большой взрыв в центре Европы из-за ситуации с Косово

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что последнее обострение конфликта Косово и Сербии может перерасти «в большой взрыв в центре Европы». По мнению министра, «Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто высказывает собственное мнение».

«Зреет большой взрыв в центре Европы... Ситуация тревожная, но Запад взял курс на тотальное подчинение всех, кто хоть как-то высказывает собственное мнение»,— сказал господин Лавров на пресс-конференции в Кении (цитата по ТАСС).

Как полагает министр, необходимо «геополитическое решение», которое обеспечивало бы «равную неделимую безопасность для всех государств» и которое бы лишило право НАТО на доминирование в регионе.

26 мая на севере Косово сотрудники полиции с помощью спецсредств разогнали группу сербов, которые пытались помешать войти мэрам-албанцам, накануне вступившим в должность, в здания местной администрации.

После этого президент Сербии Александр Вучич приказал привести армию в состояние повышенной боеготовности и выдвинуться в сторону Косово. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель и генсек НАТО Йенс Столтенберг призвали власти Косово не нагнетать ситуацию.

Подробнее — в публикации корреспондента «Ъ» «Косовские мэры приступили к работе с помощью спецсредств».

Анастасия Ларина