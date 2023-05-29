Leica показала полнокадровую камеру Q3

Компания Leica представила новый фотоаппарат — полнокадровую цифровую камеру Q3 с фиксированным объективом. Новая Leica Q3 уже доступна к заказу. Стоимость фотоаппарата составит от €5,9 тыс.

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Фотоаппарат получил новый датчик BSI-CMOS с технологией тройного разрешения, что позволяет делать кадры с разрешением 60, 36 или 18 Мп в необработанном формате DNG или обработанным JPEG. Процессор Maestro IV с 8 Гб буферной памяти повышает скорость обработки изображений. Новинка имеет улучшенную систему автофокусировки и отслеживания объектов. Поддерживается запись 8К-видеороликов с частотой кадров 30 кадров в секунду или 4K с частотой кадров 60 кадров в секунду.

Leica Q3 оснащается объективом Summilux с режимом макросъемки, а также поддерживается функция цифрового изменения фокусного расстояния до 35 мм, 50 мм, 75 мм, 90 мм с помощью уменьшения разрешения изображения. Фотоаппарат стал первой камерой бренда с поворотным 3-дюймовым сенсорным экраном, но при этом сохранил защиту от пыли и влаги по стандарту IP52. Камера получила порты Micro HDMI и USB-C 3.1, сертифицированные для подключения к iPhone, а зарядная панель Leica Charging Pad и опциональная рукоятка добавляют фотоаппарату поддержку беспроводной зарядки Qi.

Максим Вершинин