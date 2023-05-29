Ошибки в декларациях нашли у депутата гордумы Екатеринбурга

Постоянная комиссия по безопасности жизнедеятельности населения городской думы Екатеринбурга рассмотрит результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах и об имуществе за 2019-2020 годы, представленных депутатом гордумы седьмого созыва Михаилом Вечкензиным. Заседание состоится 30 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Доклад представит председатель постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения Сергей Воронин. Как сообщили It’s My City в пресс-службе гордумы, документы для рассмотрения этого вопроса поступили из областного департамента противодействия коррупции. По словам самого депутата, критических ошибок в декларации нет.

Как ранее писал «Ъ-Урал», антикоррупционный департамент нашел нарушения в декларации Михаила Вечкензина в феврале 2022 года. Напомним, в конце февраля 2023 года гордума Екатеринбурга наказала двух депутатов, в чьих декларациях о доходах были найдены ошибки. Антону Швалеву вынесли предупреждение, а Александру Караваеву запретили до конца созыва занимать руководящие должности в муниципальном представительном органе.

Диана Сунагатуллина

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