В Госдуме поддержали штрафы за участие незарегистрированных иностранных НПО

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект о штрафах 100 тыс. руб. за участие в деятельности зарубежных или международных неправительственных организаций (НПО), данные о которых не внесены в специальный реестр.

Законопроект предусматривает штрафы за действия, в которых нет признаков уголовно наказуемого деяния. Для физлиц штрафы могут составить до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юрлиц — до 100 тыс. руб. Для лиц без гражданства штраф может составить до 50 тыс. руб. с возможностью административного выдворения. Уголовная ответственность предусмотрена для тех, кто ранее подвергался аналогичному административному наказанию. Максимальный срок лишения свободы — три года.

Кроме того, согласно законопроекту, Минюст сможет в регистрации организациям, чьи подразделения в России были исключены из реестра тремя годами ранее из-за нарушения закона. Документ разработали члены комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела во главе с депутатом Василием Пискаревым.

Объясняя необходимость внесенных поправок Василий Пискарев говорил, что работа незарегистрированных иностранных НПО — «это вмешательство во внутренние дела и попытка дестабилизировать обстановку в России».

Анастасия Ларина