На Кубани остаются подтопленными 9 домов и 200 придомовых территорий в четырех районах

Из-за обильных осадков, которые обрушились на Краснодарский край с 26 по 29 мая, произошли подтопления в четырех районах: Лабинском, Кущевском, Новокубанском и Курганинском, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по регионе в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / official_kurganinsk Фото: t.me / official_kurganinsk

Как сообщают представители ГУ МЧС, в Лабинском районе подтопленными остаются 152 придомовые территории. А вот подтопленных домов уже нет. Всего в этом районе были подтоплены четыре населенных пункта. Вода зашла на 470 придомовых территорий, в том числе — в 154 домовладения. Спасатели продолжают работы по откачиванию воды.

В Курганинском районе подтопленными остаются 9 домов и 48 дворов. Всего здесь оказались подтоплены 733 придомовые территории, в том числе — 136 домов. Как сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в данный момент ситуация стабилизируется.

В Кущевском и Новокубанском районах вода из домов и со дворов ушла полностью.

Синоптики прогнозируют на Кубани новые осадки. По данным центра погоды «Фобос», в последнюю неделю мая в регионе будут грозы, сильные ливни и град.

Андрей Пугачев