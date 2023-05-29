Синоптики прогнозируют на Кубани грозы и град

В Краснодарском крае продолжат идти дожди. По данным центра погоды «Фобос», в последнюю неделю мая в регионе будут грозы, сильные ливни и град.

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«Сегодня синоптическая ситуация на территории Кубани обусловится влиянием и прохождением холодного атмосферного фронта. Облаков в небе будет много, прошумят ливневые дожди, прогремят грозы»,— сообщили в «Фобос».

В Краснодаре 29 мая будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Ожидается кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит +23…+25°. Ветер будет 4–9 м/с, при грозе порывистый.

Татьяна Ручкина

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