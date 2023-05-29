ВСУ выпусти 28 мая по Белгородской области 303 снаряда из РСЗО, АГС, минометов и ствольной артиллерии

За 28 мая со стороны Украины по Белгородской области было выпущено 303 снаряда. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Больше всего прилетов пришлось на Шебекинский городской округ — 116. Минометными снарядами, СПГ-9 и дронами-камикадзе 14 раз атаковали пункт пропуска, была повреждена телевизионная вышка. В Шебекино после вчерашнего подомового обхода дополнительно выявлены повреждения в четырех многоквартирных домах, 60 квартирах, девяти частных домовладениях, пяти автомобилях.

В селе Безлюдовка зафиксировано 38 прилетов от реактивных систем залпового огня (РСЗО) и ствольной артиллерии. Еще 14 раз артиллерия обстреляла село Муром, повреждено четыре частных домовладения.

В селе Вознесеновка зафиксировано 29 прилетов, в том числе семь минометных снарядов. Еще 22 раза из ствольной артиллерии обстреляно промышленное предприятие: повреждены фасад административного здания, станция водоочистки, забор и подстанция. Пострадавших нет.

По Новой Таволжанке выпустили семь минометных снарядов, в селе также дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Повреждены восемь частных домовладений и три автомобиля.

Шесть минометных снарядов пришлись на поселок Ленинский, четыре — на село Середа, два — на село Белянка. Пострадавших и разрушений нет.

В результате обстрелов нарушено электроснабжение сел Архангельское, Зиборовка, Муром, Середа, Нехотеевка.

Грайворонский горокруг обстреляли 101 раз. По селу Козинка выпущено 90 минометных снарядов, по пункту пропуска – два. Поврежден газопровод. Также из миномета обстреляны села Дроновка и Мокрая Орловка – зафиксировано три и шесть прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет.

В Белгородском районе за прошедшие сутки зафиксировано 63 прилета. Село Журавка обстреляли 36 раз из артиллерии и автоматических станковых гранатометов (АГС). По селу Щетиновка было выпущено 11 снарядов, по Лозовому и Солнцевке — по семь. Село Драгунское дважды атаковали дроны, были сброшены взрывные устройства. Пострадавших и разрушений нет.

Волоконовский район обстрелян 23 раза. Все прилеты из минометов и ствольной артиллерии пришлись на хутор Старый. Пострадавших и разрушений нет.

О том, что происходит в Белгородской области 29 мая, читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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