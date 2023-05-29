Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Не состоялись торги по продаже Родниковского свинокомплекса

Аукцион по продаже ООО «Родниковский свинокомплекс», принадлежащего дочерней компании банка непрофильных активов «Траст», не состоялся. На торги не поступило ни одной заявки, сообщается в протоколе, опубликованном на площадке Российского аукционного дома.

В лот были включены 100% уставного капитала Родниковского свинокомплекса и права требования банка «Траст» к предприятию в размере свыше 2 млрд руб. Шаг аукциона составлял 30,7 млн руб.

ООО «Родниковский свинокомплекс» расположено в Красноармейском районе Челябинской области. Предприятие выполняет полный цикл производства свинины — от выращивания до убоя и переработки. Свинокомплекс производит 19 тыс. т мяса в год.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...