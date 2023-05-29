Не состоялись торги по продаже Родниковского свинокомплекса

Аукцион по продаже ООО «Родниковский свинокомплекс», принадлежащего дочерней компании банка непрофильных активов «Траст», не состоялся. На торги не поступило ни одной заявки, сообщается в протоколе, опубликованном на площадке Российского аукционного дома.

В лот были включены 100% уставного капитала Родниковского свинокомплекса и права требования банка «Траст» к предприятию в размере свыше 2 млрд руб. Шаг аукциона составлял 30,7 млн руб.

ООО «Родниковский свинокомплекс» расположено в Красноармейском районе Челябинской области. Предприятие выполняет полный цикл производства свинины — от выращивания до убоя и переработки. Свинокомплекс производит 19 тыс. т мяса в год.

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