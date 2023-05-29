Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, в каких районах Москвы продается больше всего таких объектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В сегменте апартаментов новых проектов с каждым кварталом становится все меньше. Девелоперы не спешат выводить на рынок объекты, в которых лоты имеют статус нежилых помещений, хотя и спроектированных для жизни. Причем по ряду параметров они зачастую даже превосходят квартиры.

Но все же эта весна не осталась без премьер. Общий объем экспозиции апартаментов на первичном рынке в старых границах Москвы составляет около 405 тыс. кв. м. За месяц объем подрос чуть более чем на 5%, а за год почти на 40%. На долю апарт-комплексов приходится порядка 15%, посчитали эксперты компании «Бон Тон».

Больше всего предложений в проектах бизнес-класса — 50% от всех реализуемых апартаментов в городе. Еще четверть вариантов сконцентрирована в комфорт-классе, пятая часть — это премиальные проекты. Доля стандарт-класса составила всего 1%, потеряв за месяц и за год 1% и 6,5% соответственно.

Что касается географии предложения с апартаментами, то больше половины приходится на 10 районов города. Среди них Черемушки, Даниловский, Пресненский и Хорошевский районы, а также Южнопортовый и Беговой. Самый заметный рост экспозиции за год отмечается в районах Даниловский, Тропарево-Никулино, Лефортово и Якиманка. Здесь вышли как новые проекты, так и новые корпуса в уже реализуемых комплексах. Апартаменты появились в таких районах, как Бибирево, Выхино-Жулебино и Марьина Роща, а также еще в нескольких локациях.