Продажи автомобилей в сети «Ключавто» в ЮФО выросли на 8%

Автомобильный холдинг «Ключавто» в январе-марте 2023 года увеличил на 8% продажи легковых автомобилей в Южном федеральном округе. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ключавто Фото: Ключавто

Продажи новых машин за первый квартал выросли на 5%. Самыми популярными моделями стали Omoda, Toyota и Chery. В сегменте автомобилей с пробегом продажи увеличились на 11%. Здесь лидерами стали Kia, Hyundai и Toyota. В обоих направлениях больше всего машин было продано в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Сочи.

На долю ЮФО пришлось максимальное количество реализованных машин – 38% новых авто и 31% – подержанных машин.

«В целом, Южный федеральный округ, по нашим наблюдениям, всегда живо откликается на тренды, здесь мы отмечаем спрос не только на традиционно популярные автомобили, но и на новинки», – рассказала операционный директор КЛЮЧАВТО Татьяна Форнасова.

В целом по РФ автохолдинг «Ключавто» увеличил продажи новых автомобилей на 42% в первом квартале 2023 года. Общее количество проданных автомобилей составляет 4550 штук.

«Ключавто» — крупнейший автохолдинг юга России. Основан в 2001 году в Горячем Ключе. Выступает официальным дилером 37 автомобильных брендов. Дилерская сеть насчитывает 110 автоцентров в 26 городах РФ.

Александр Орлов

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