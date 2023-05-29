В Оренбурге осужден член неонацистской организации за подготовку теракта в мечети

Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении 20-летнего уроженца Оренбурга, признанного виновным в подготовке теракта в мечети. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Забайкальскому краю, молодому человеку назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием заключения в колонии строгого режима, из которых первые четыре года он проведет в тюрьме. Приговор вступил в законную силу.

«Сотрудниками ФСБ России по Восточному военному округу, а также по Забайкальскому краю было установлено, что молодой человек, являясь сторонником украинской ультраправой националистической организации "Маньяки. Культ Убийств" (М.К.У., запрещена в России) и по заданию этой организации находясь на территории Забайкалья, искал возможность приобретения взрывчатки, "пластита". С ее помощью в дальнейшем он планировал устроить подрыв Соборной мечети в Оренбурге, а после этого расстрелять ее прихожан. Тем самым он рассчитывал дестабилизировать обстановку на территории Российской Федерации»,— уточняется в сообщении ведомства.

Кроме того, были установлены факты размещения мужчиной в интернете текстовых сообщений, направленных на возбуждение ненависти и вражды по расовым и религиозным признакам, публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности. Гражданин России также с помощью мессенджеров склонял других граждан к участию в «М.К.У.».

В пресс-службе УФСБ России по Забайкалью «Ъ» сообщили, что молодой человек был задержан в сентябре 2022 года в Чите в момент поиска продавцов взрывчатки. Суд над ним состоялся 16 марта нынешнего года.

Влад Никифоров, Иркутск