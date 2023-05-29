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Проректором ННГУ по правовой работе назначен Артем Завозяев

Артем Завозяев занял пост проректора по правовой работе и безопасности Нижегородского госуниверситета им Лобачевского (ННГУ). Об этом сообщил и.о. ректора ННГУ Олег Трофимов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, ранее Артем Завозяев работал на руководящих должностях в ПАО «Россети Волга». Фамилия нового проректора уже появилась на официальном сайте университета, пока без фото и биографии. Известно только, что он получил высшее образование по специальности «юриспруденция» и является сыном начальника УФСБ по Нижегородской области Игоря Завозяева.

Как писал «Ъ-Приволжье», в марте ректор ННГУ Елена Загайнова покинула свой пост из-за того, что правоохранительные органы не продлили ей допуск к государственной тайне. И.о. ректора Олег Трофимов после своего назначения начал обновление проректорского состава.

Андрей Репин

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