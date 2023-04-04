В ННГУ назначили новых проректоров

И.о. ректора Университета Лобачевского Олег Трофимов на совещании деканов представил коллективу обновленный проректорский состав. Должность проректора по экономике и финансам занял экс-руководитель УФНС по Нижегородской области Виктор Большаков.

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Проректором по стратегическому развитию назначен Никита Авралев. С 2013 по 2020 год он занимал должность проректора по связям с общественностью ННГУ, затем был проректором по стратегическому развитию Северо-Кавказского федерального университета.Проректором по научной и инновационной деятельности назначен заместитель директора Научно-исследовательского физико-технического института ННГУ Михаил Грязнов, а заведующий кафедрой административного и финансового права юридического факультета ННГУ Алексей Мартынов занял должность проректора по учебной деятельности. Проректором по кадровой работе назначен заведующий кафедрой политологии Института международных отношений и мировой истории ННГУ Сергей Старкин. Александр Сычев стал проректором по административно-хозяйственной работе.

Из прежней команды остались проректор по молоджной политике Елена Чуманкина и проректор по международной деятельности и сетевому взаимодействию Александр Бедный.

«Новые люди в команде – это укрепление потенциала для роста и развития ННГУ. Они порождают новые идеи, генерируют новые направления деятельности. Эти высококвалифицированные специалисты приходят для решения важной общей задачи – выявить слабые точки, проанализировать ситуацию и сделать уверенный шаг вперед. Обновленный управленческий коллектив даст университету тот рост, который необходим», – сообщил Олег Трофимов, поблагодарив предыдущую проректорскую команду за работу.

Иван Сергеев