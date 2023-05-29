Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает об удачных и не очень маркетинговых ходах брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hermes Фото: Hermes

Недавно онлайн и офлайн активно обсуждали необычный продукт от Hermes — пластырь за €125 евро. Конечно, это не абы какой пластырь, а кожаный с фирменной H. Три штуки в наборе. И использовать его предлагают не для ран и мозолей. Примеры приведены на сайте: заклеить камеру компьютера, наклеить на белый кроссовок, скрепить им провод от iPhone.

Кто-то говорит — «гениально», для меня же это скорее слишком банальный и очевидный продукт маркетинга. Думаю, с бюджетами Hermes попадание в целевую аудиторию — а я явно не она — просчитано хорошо. Но вот над легендой и привязкой к бренду стоило бы поработать. Как, например, сделали в свое время в Fendi.

Приглашение на показ весна-лето 2021-го в рамках Недели моды в Милане пришло гостям вместе с макаронами. А точнее, с пастой в виде логотипа Fendi от существующей с 1846 года фабрики Rummo. К ней шел и рецепт с лимонным песто от Сильвии Вентурини Фенди из семейного архива. Паста — это отсылка к итальянским корням Fendi и к созданной в 1970-х для бренда Карлом Лагерфельдом сумке в виде rigate, «рожка».

Также логичен ставший хитом кирпич от Supreme. Это продолжение и скейтерской истории бренда, и хулиганских выходок вроде заклеивания стикерами рекламных плакатов Calvin Klein с Кейт Мосс или пиратского захвата логотипа Louis Vuitton для производства скейтов. Правда, тогда закончилось скандалом, но потом привело к сотрудничеству. А продукт Hermes лично для меня — непонятно что и сбоку пластырь.