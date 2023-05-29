Плюс один на отечественном мобильном рынке

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о соглашении китайского бренда с российским дистрибутором diHouse.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegri / Reuters Фото: Carlo Allegri / Reuters

Китайский бренд OnePlus заключил соглашение о дистрибуторских поставках с компанией diHouse. Первыми до официальных отечественных продаж добрались четыре модели смартфонов вендора и столько же наушников. Эти устройства уже в статусе предзаказа.

Среди новинок сразу два флагманских аппарата. OnePlus 11 получил процессор Snapdragon 8 Gen 2, батарею емкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки, датчик отпечатка пальца, стереозвук и оптику, разработанную вместе с именитым шведским производителем фотооборудования Hasselblad. В основной блок камер инженеры упаковали сенсоры на 50 Мп, 32 Мп и 48 Мп с автофокусом, оптической стабилизацией на главной камере, оптическим зумом на телеобъективе. OnePlus 11 записывает видео с разрешением вплоть до 8K, имеет LTPO3 Fluid AMOLED-дисплей с частотой до 120 Гц, поддержкой Dolby Vision, HDR10+ и пиковой яркостью 1300 нит. Синтетические тесты эта модель прошла довольно успешно. По этим показателям OnePlus 10T уступает вышеназванной модели, в том числе и в спецификациях. Но, тем не менее, это все еще флагманские показатели. А зарядка у этого аппарата вообще самая мощная за всю историю бренда — 150 Вт.

Вторая пара смартфонов, вышедшая в официальный предзаказ, — это Nord N20 SE и Nord CE 3 Lite 5G. Это уже более бюджетные версии почти годовой давности. На каждой из них можно расширить объем хранилища до 1 Тб. В наличии функция быстрой зарядки. Среди доступных наушники OnePlus тоже обозначен квартет — это Buds Pro 2, Buds Z2, Nord Buds 2 и Bullets Wireless Z2. Дистрибутор обещает стабильное соединение, активное шумоподавление и до 39 часов автономной работы на некоторых моделях и опцию быстрого питания.

Добавлю, что в феврале этого года OnePlus дебютировала со своим планшетом. Компьютер уже в продаже, но об официальных поставках на территорию России информации пока нет.