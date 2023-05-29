«Шесть результатов принадлежит Ле Фо»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие рекорды поставили художники на торгах Sotheby’s, Christie’s и Aguttes.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Вот интересная информация о рынке такого для нас экзотического сегмента, как современное вьетнамское искусство. Шесть лет назад впервые вьетнамский автор достиг семизначного, то есть миллионного результата. Это был апрель 2017 года, Sotheby’s, Гонконг, картина «Семейная жизнь». Зовут художника Ле Фо (1907-2001 годы), между прочим, это сын вице-короля Тонкина в запамятные времена. Вообще в десятке шесть результатов принадлежит как раз Ле Фо.

В1930-е он обучался в Высшей школе изящных искусств (с неизящной аббревиатурой EBAI) в Ханое, основанной Виктором Тардье и Намом Соном. Эта первая школа изобразительного искусства в Индокитае стала настоящим поворотным моментом в истории всего вьетнамского искусства. Потом он переехал в Париж, где и остался жить. Сейчас самая дорогая работа Фо — «Семья в саду» — стоит $2,36 млн. Тоже апрель 2017-го, тот же аукцион. И, конечно, Трунг Тху Май — у него два результата в десятке лучших. Зато есть самый лучший — $3,1 млн за «Портрет мадемуазель Фуонг». Тоже в апреле, но уже 2021-го. Май (1906-1980 годы) был другом Ле, снова учился сначала в EBAI, а потом и в Париже.

Еще одно замечание. Шесть лучших вьетнамских продаж достигнуто домом Sotheby’s в Гонконге. Еще две у Christie’s в Гонконге, один у тамошнего Bonhams. И еще один у парижского комиссар-призера Aguttes, для которого вьетнамское искусство стало одной из основных специализаций. Некоторые цифры: в 2020 году отдел азиатских художников Aguttes получил оборот в $8,8 млн. А уже в 2022-м тот же отдел заработал $22 млн, и это при устойчивом спросе со стороны продвинутых коллекционеров из Тайбэя, Гонконга, Хошимина и Ханоя.

Давайте посмотрим на топ-5 аукциона Aguttes в октябре 2022-го. Ву Сао Дам (1908-2000 годы), $479 тыс. Ле Куок Лок (1918-1987 годы), $454 тыс. Дальше уже знакомый нам Май, который Трунг Ту, $354 тыс, $29 тыс. и $266 тыс.