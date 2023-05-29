Премьер Испании решил распустить парламент после неудачных местных выборов

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о решении сегодня, 29 мая, распустить парламент. Он назначил досрочные выборы на 23 июля. Поначалу провести их планировалась в конце года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Педро Санчес

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Педро Санчес

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

«Я сообщил главе государства (королю Филиппу VI.— "Ъ") о решении созвать заседание Совета министров этим вечером, чтобы распустить (Генеральные.— "Ъ") кортесы»,— сказал господин Санчес во время телеобращения (перевод по ТАСС).

Это решение он принял после состоявшихся 28 мая региональных и муниципальных выборов. По их итогам в большинстве из 12 автономных сообществ победила консервативная Народная партия, а не возглавляемая премьером Испанская социалистическая рабочая партия. Представитель консерваторов Хосе Луис Мартинес-Альмейда также сохранил пост мэра Мадрида.

В феврале Педро Санчес объявил о повышении минимального размера оплаты труда на 8%, до €1080 в месяц. По итогам 2022 года инфляция в Испании составила 8,4%, поэтому очередное повышение МРОТ практически полностью перекрыто ростом цен в стране.

Лаура Кеффер