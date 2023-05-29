«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Главная тема последних недель — лимит государственного долга США. Инвесторы следили за тем, будет ли достигнуто соглашение, возникнет ли дефолт в Америке. В итоге республиканцы и администрация Джо Байдена договорились о сделке по потолку госдолга. На что ориентироваться инвесторам в текущих условиях? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Олег Богданов: Ключевой пункт этого соглашения — лимит государственного долга снимается до 1 января 2025 года. Многие эксперты задают вопрос, что будет происходить на рынках после достижения этих договоренностей. Казначейство начнет активно привлекать средства. По некоторым оценкам, только в июне они должны набрать где-то $500-600 млрд, до конца года — $1 трлн. Вот такой объем средств они будут «пылесосить» с денежного рынка.

Естественно, это ударит по ликвидности и будет негативно сказываться на других активах. И будет большой объем предложения краткосрочных облигаций, биллей, а это, в свою очередь, означает рост доходности. И это для американской экономики в текущих условиях не самый хороший вариант. Мы еще не забыли, что региональные банки в США серьезно страдали от роста краткосрочной доходности, потому что инвесторы переходили с депозитов именно в эти активы.

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