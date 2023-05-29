Выдачу загранпаспортов нового образца возобновят в Удмуртии

Выдачу заграничных паспортов нового поколения с электронным носителем информации возобновят в Удмуртии, сообщает пресс-служба МВД по республике. Прием заявлений вновь начнется с 1 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Жители могут подать документы в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Напомним, их выдачу временно приостановили со 2 февраля по техническим причинам.