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Выдачу загранпаспортов нового образца возобновят в Удмуртии

Выдачу заграничных паспортов нового поколения с электронным носителем информации возобновят в Удмуртии, сообщает пресс-служба МВД по республике. Прием заявлений вновь начнется с 1 июня.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Жители могут подать документы в территориальный орган МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Напомним, их выдачу временно приостановили со 2 февраля по техническим причинам.

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