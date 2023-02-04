В Удмуртии временно приостановили выдачу загранпаспортов нового образца

В Удмуртии со 2 февраля временно прекратился прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем информации. Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, ограничение вызвано техническими причинами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Жители региона, которые столкнулись с трудностями при выдаче загранпаспортов нового типа, могут отказаться от получения услуги и вернуть государственную пошлину. Кроме того, возможно оформить заграничный паспорт старого образца, срок действия которого составит пять лет, или дождаться возобновления услуги.

Однако в настоящее время сроки, в которые данная услуга вновь станет доступной, не уточняются.