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В Удмуртии временно приостановили выдачу загранпаспортов нового образца

В Удмуртии со 2 февраля временно прекратился прием новых заявок на выдачу заграничных паспортов с электронным носителем информации. Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, ограничение вызвано техническими причинами.

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Жители региона, которые столкнулись с трудностями при выдаче загранпаспортов нового типа, могут отказаться от получения услуги и вернуть государственную пошлину. Кроме того, возможно оформить заграничный паспорт старого образца, срок действия которого составит пять лет, или дождаться возобновления услуги.

Однако в настоящее время сроки, в которые данная услуга вновь станет доступной, не уточняются.

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