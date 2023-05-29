В медсоцэкспертизе Орска выявлены новые факты взяточничества

Следствие выявило новые факты взяточничества среди работников медико-социальной экспертизы в Орске (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает СУ СК РФ по Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сотрудник медико-социальной экспертизы в Орске в период с ноября 2021 года по февраль 2023 года получила от двух жителей взятки в виде денежных средств за совершение заведомо незаконных действий, связанных с выдачей направлений на медико-социальную экспертизу и последующем установлении инвалидности»,– говорится в сообщении.

Ранее фигурантов уголовного дела обвинили в ряде преступлений по п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. На работе и дома у них проведены обыски и изъято более 1,5 млн руб. Следствие считает, что деньги были получены преступным путем за незаконное оформление инвалидности.

Георгий Портнов