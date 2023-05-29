Объем выдачи автокредитов в Свердловской области вырос на 43%

Жителям Свердловской области в январе-апреле 2023 года выдали автокредиты на 7,6 млрд руб., что на 42,9% выше показателей аналогичного периода 2022 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По объему выдачи автокредитов регион занимает девятое место в стране.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков связывает сильный рост показателей с «эффектом низкой базы» из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года. «В свою очередь, стабилизации ситуации на авторынке способствовала государственная программа льготного автокредитования. Стоит также отметить и рост среднего чека автокредита»,— считает он.

Напомним, по итогам апреля выдача автокредитов в Свердловской области выросла на 19,7% и составила 1,9 тыс. Это рекордный показатель за последние полтора года. Эксперты объясняют такую динамику увеличением продаж новых автомобилей из «дружественных» стран и машин с пробегом. В апреле самой популярной маркой по продажам стала отечественная «Лада». По прогнозам экспертов, летом объем выдачи кредитов может упасть.

Диана Сунагатуллина

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