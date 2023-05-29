В Самаре в дороге загорелся трамвай

Трамвай загорелся в пути в понедельник утром в Самаре. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Ситуацию прокомментировал городской департамент транспорта.

«В 06:53 (MSK+1) было задымление в трамвае в районе пересечения Кирова и Физкультурной. Трамвай был остановлен и обесточен. Пассажиры, которых в салоне трамвая было не больше десяти человек, вышли на улицу»,– говорится в сообщении.

Проблему удалось решить с помощью штатного огнетушителя до прибытия пожарной бригады. Движение трамваев восстановили в 9:36. Ранее сообщалось о повреждении контактной сети подвижного состава в Самаре.

Георгий Портнов