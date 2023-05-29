«Циан»: цены на новостройки Нижнего Новгорода снизились до 145,8 тысяч рублей за «квадрат»

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках Нижнего Новгорода в мае снизилась на 0,2%, до 145,8 тыс. руб., подсчитали аналитики сервиса «Циан». В годовом выражении рост составил 10,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что спрос на первичное жилье стабилизировался, но индексировать цены застройщики пока не рискуют. Средняя стоимость новостроек на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в мае снизилась на 0,2%, до 140,6 тыс. руб. за кв. м.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Новостройки нащупали спрос».