Напавший на журналиста в Чите предприниматель осужден на два года условно

Сегодня, 29 мая, Центральный районный суд Читы вынес обвинительное заключение в отношении заместителя генерального директора ООО «Интеко-1» Августина Бадасяна, совершившего преступление по ч. 3 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к отказу от распространения информации, соединенное с угрозой применения насилия над журналистом»). Как сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкалья, мужчине назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в полтора года. Приговор не вступил в законную силу.

«Суд установило, что в сентябре 2022 года журналисты электронного периодического издания "Заб.ру" проводили на территории Читы съемку видеорепортажа о качестве реализации проекта "1000 дворов". На месте съемок присутствовал представитель компании-подрядчика. Недовольный деятельностью журналистов, желая воспрепятствовать съемкам, он нанес удар рукой по видеокамере, после чего угрожал ударить лопатой одного из корреспондентов»,— отмечается в сообщении ведомства.

Уголовное дело в отношении Бадасяна было расследовано следователями регионального СКР. Как сообщалось ранее, журналиста, получившего угрозы, зовут Вячеславом Бортницким, а конфликт с представителем строительной компании имеет предысторию. Редакция издания на протяжении нескольких предыдущих лет выпускало сюжеты о том, что компания Бадасяна регулярно выигрывает тендеры на ремонт дорог и благоустройство, предлагая низшую цену, но затем срывает сроки или получает нарекания по качеству.

Влад Никифоров, Иркутск