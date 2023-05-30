Продажа объектов ОАО «РЖД»

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаже с возможным понижением начальной цены продажи, принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Ростовская область, г. Новочеркасск, пл. Ермака, д. 16: здание дневного стационара поликлиники, общей площадью 1 276,2 кв. м; сооружение овощехранилища, общей площадью 813 кв.м; земельный участок площадью 3 667 кв.м (далее – Объекты), кадастровый номер земельного участка 61:55:0010720:1456.



Начальная цена продажи Объектов на Аукционе составляет 54 357 560 руб. (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка 29 325 002 руб. (НДС не облагается). Величина повышения/понижения начальной цены продажи Объектов на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 2 717 878 руб.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию о продаже объектов, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

ОАО «РЖД»